Beşiktaş ve Adanademirspor turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 3-1'in rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'ya konuk oldu.

Temsilcimiz 56. dakikada Amartey ve 75. dakikada Aboubakar'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta 66. dakikada Masuaku kırmızı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.

ADANADEMİRSPOR 10 KİŞİYLE TURLADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj'u konuk etti.

Temsilcimiz 62. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta sahadan 2-1 galip ayrılarak tur biletini aldı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller 43. dakikada David Akintola ve 90+3'te Cherif Ndiaye geldi.

Cluj'un tek golünü 68. dakikada Mogos penaltıdan kaydetti. Adana Demirspor'da maçın 62. dakikasında Gravillon kırmızı kart gördü.

İki takım arasındaki Romanya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

