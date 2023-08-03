Beşiktaş ve Adanademirspor turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 3-1'in rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'ya konuk oldu.
Temsilcimiz 56. dakikada Amartey ve 75. dakikada Aboubakar'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ta 66. dakikada Masuaku kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.
ADANADEMİRSPOR 10 KİŞİYLE TURLADI
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj'u konuk etti.
Temsilcimiz 62. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta sahadan 2-1 galip ayrılarak tur biletini aldı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller 43. dakikada David Akintola ve 90+3'te Cherif Ndiaye geldi.
Cluj'un tek golünü 68. dakikada Mogos penaltıdan kaydetti. Adana Demirspor'da maçın 62. dakikasında Gravillon kırmızı kart gördü.
İki takım arasındaki Romanya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
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