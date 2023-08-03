banner913
banner932
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
17 0
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
35 0
 
Yine dağ yolu, yine kaza
Yine dağ yolu, yine kaza
48 0
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
23 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
15 0
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
134 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
112 0
banner964

Beşiktaş ve Adanademirspor turladı

banner476

banner825
Beşiktaş ve Adanademirspor turladı
banner971
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 3-1'in rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'ya konuk oldu. 
Temsilcimiz 56. dakikada Amartey ve 75. dakikada Aboubakar'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ta 66. dakikada Masuaku kırmızı kart gördü.
Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.
ADANADEMİRSPOR 10 KİŞİYLE TURLADI
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda 1-1'in rövanşında Adana Demirspor, Romanya ekibi Cluj'u konuk etti.
Temsilcimiz 62. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta sahadan 2-1 galip ayrılarak tur biletini aldı. 
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller 43. dakikada David Akintola ve 90+3'te Cherif Ndiaye geldi.
Cluj'un tek golünü 68. dakikada Mogos penaltıdan kaydetti. Adana Demirspor'da maçın 62. dakikasında Gravillon kırmızı kart gördü.
İki takım arasındaki Romanya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.