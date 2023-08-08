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Beşiktaş, Vargas’ı istiyor

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Beşiktaş, MatiasVargas'ı renklerine bağlamak için temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, sözleşme imzalamak için Arjantinli oyuncunun kulübünden bonservisini almasını bekliyor

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Beşiktaş, Vargas’ı istiyor
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Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, MatiasVargas için görüşmeleri yoğunlaştırdı..
Teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği Arjantinli oyuncu, hücum hattının iki kanadında da forma giyebiliyor.
Çin de istediği performansı gösteremeyen Vargas, siyah beyazlı formayı giymek istediğini kulübüne bildirdi. 26 yaşındaki futbolcu, ShangaiPort'tan bonservisini almaya çalışıyor.
2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da görev yapan Arjantinli futbolcu, iyi bir performans sergilemişti.
36 maça çıkan Vargas, 5 gol 13 asist üretmişti. 26 yaşındaki oyuncu, sonraki sezon 4 milyon euro'ya Çin'in yolunu tutmuştu.
Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, BakhtiyorZaynutdinov’un alınmasını istiyor.
CSKA Moskova forması giyen Kazak oyuncu ile uzun süre önce anlaşma sağlasa da, Rus ekibiyle ortak noktada buluşulamadı.
Pazarlıklarda aradaki farkın azaldığı gelen haberler arasında.
 
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