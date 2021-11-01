Beşiktaş'ta Vida şoku

Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida, ağrıları nedeniyle Sporting Lizbon ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı kadrosuna alınmadı

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Domagoj Vida, Atakaş Hatayspor maçında sol baldır arka adalesine aldığı darbe sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Sporting CP maçı kadrosunda yer almamıştır" denildi.

Vida dışında sakatlıkları bulunan Rosier, N’Koudou, Pjanic ve Batshuayi de kritik maçın kadrosonda yer almıyor.

Güven Yalçın ise UEFA listesinde bulunmamasından dolayı kadroda olmayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sporting Lizbon maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, AtibaHutchinson, Mehmet Topal, CyleLarin, RachidGhezzal, Necip Uysal, FabriceNsakala, WelintonSouza, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş, AlexTeixeira.



