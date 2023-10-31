Beşiktaş’ta seçim süreci hız kazandı. 3 Aralık tarihine alınan Olağanüstü Genel Kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi aday olmayacak

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yenerek moral bulan Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanıyor.

Siyah beyazlılarda daha önce 17 Aralık olarak belirlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı erkene çekilerek 3 Aralık'a alındı.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi seçimde aday olmayacak. Uzun süredir çevresi ve ailesiyle görüşme halinde olan Çebi aday olmamaya karar verdi.

Asbaşkan Emre Kocadağ ise başkanlığa aday olacak. Kocadağ’ın liste için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Emre Kocadağ’ın adaylığını hafta içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Seçimdeki bir diğer aday ise Hasan Arat. Arat, başkan adaylığını ilk açıklayan isim olmuştu.

SerdalAdalı’nın ise kararı bekleniyor. Adalı’ya yakın kaynaklar seçim için nabız yokluyor. Camiadan da Adalı'ya aday olması yönünde baskı yapıldığı gelen haberler arasında.

Özel işleri nedeniyle yurt dışında olan Serdal Adalı döndüğünde nihai kararını verecek.

Tarkan Ser ise Serdal Adalı aday olmazsa seçime girecek

