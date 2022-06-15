Beşiktaş'ta Muleka sesleri

Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların, geçen sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da geçiren Jackson Muleka ile ilgilendiği öğrenildi

Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. CyleLarin ve MichyBatshuayi ile yolların ayrılmasından sonra siyah beyazlılar, gündemine Jackson Muleka’yı aldı.

22 yaşındaki oyuncu için kulübü Standard Liege, 5 milyon avroya yakın bir bonservis istiyor. Bu ücreti yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, Muleka için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruyor.

İki kulüp arasında pazarlıklar devam ederken, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı gelen haberler arasında. Beşiktaş teknik direktörü ValerienIsmael’in, Muleka’yı hücum hattının sol tarafında kullanmak istediği öğrenildi.

Fransız çalıştırıcının, Larin ile yolların ayrılmasının ardından o bölgeye yine santrfor kökenli bir oyuncu düşündüğü belirtildi. 46 yaşındaki teknik adamın, gerektiğinde maç içinde çift forvete dönmeyi planladığı ifade edildi.

Jackson Muleka, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Kasımpaşa'da geçirmişti. Performansıyla beğeni toplayan Demokratik Kongolu futbolcu, çıktığı 14 maçta takımına 12 gol, 4 asistlik katkı sağladı.