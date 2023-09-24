Beşiktaş sonradan açıldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 2-1 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.
Geçen hafta Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı.
Bu sezon ilk yenilgisini alan Mondihome Kayserispor ise 9 puanda kaldı.
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