Beşiktaş sonradan açıldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor bu sezon ilk yenilgisini aldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Geçen hafta Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle puanını 10'a çıkardı.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Mondihome Kayserispor ise 9 puanda kaldı.



