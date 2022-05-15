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Beşiktaş, İzmir'de 9 kişiyle kazandı

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip 37. dakikadan itibaren 9 kişi oynadığı müsabakayı 2-0 kazandı

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Beşiktaş, İzmir'de 9 kişiyle kazandı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya geldi. 
Siyah beyazlılarda müsabakanın 9 ve 17. dakikalarında iki sarı kart gören Rosier, takımını bir kişi eksik bıraktı.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Larin ve 32'de Josef ile goller bulan Beşiktaş, İzmir'de 2-0 öne geçti.
Valerien Ismael'in öğrencileri 37. dakikada Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesinin ardından 9 kişi kaldı.
Göztepe'de ise ikinci yarı oyuna giren Jahovic, 75. dakikada oyundan atıldı ve İzmir ekibi maçın kalanını 10 kişi tamamladı.
Müsabakanın kalan kısmında başka gol olmadı ve Beşiktaş, uzun süre 9 kişi oynadığı maçta Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından puanını 58'e yükselten Beşiktaş, maç fazlası ve averajla 5. sıraya yerleşti.
Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Göztepe ise sahasında aldığı yenilgiyle 28 puanda kaldı.
 
 
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