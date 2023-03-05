banner913
banner885
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
55 0
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
29 0
 
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
28 0
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
25 0
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
51 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
19 0
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
22 0
banner915

Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi

banner476

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ankaragücü üst üste üçüncü maçını kaybetti

banner825
Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
banner721
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Siyah beyazlılar, 40. dakikada Salih Uçan ve 55. dakikada Aboubakar'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. 
MKE Ankaragücü'nü tek golünü 53. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Ligde 3 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 43'e çıkardı. Üst üste 3 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.
8. dakikada Salih Uçan'ın kafayla indirdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan güçlükle gole engel oldu.
GOL 40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hadziahmetovic geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-0.
GOL 53. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan uzun topta savunmasına yardımcı olmak isteyen Cenk Tosun'un kafayla geri pasında meşin yuvarlak Malcuit'in önünde kaldı. Bu futbolcunun zor pozisyonda pasında kaleci Mert'i geçen topu Sowe boş kaleye gönderdi: 1-1.
GOL 55. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahasına girip Mujakic'ten sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden sert bir şutla ağları havalandırdı: 2-1.
Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.