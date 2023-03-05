Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ankaragücü üst üste üçüncü maçını kaybetti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Siyah beyazlılar, 40. dakikada Salih Uçan ve 55. dakikada Aboubakar'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

MKE Ankaragücü'nü tek golünü 53. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Ligde 3 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 43'e çıkardı. Üst üste 3 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

8. dakikada Salih Uçan'ın kafayla indirdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan güçlükle gole engel oldu.

GOL 40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hadziahmetovic geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-0.

GOL 53. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan uzun topta savunmasına yardımcı olmak isteyen Cenk Tosun'un kafayla geri pasında meşin yuvarlak Malcuit'in önünde kaldı. Bu futbolcunun zor pozisyonda pasında kaleci Mert'i geçen topu Sowe boş kaleye gönderdi: 1-1.

GOL 55. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahasına girip Mujakic'ten sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden sert bir şutla ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.



