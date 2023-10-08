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Beşiktaş, evinde moral buldu

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek moral buldu

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Beşiktaş, evinde moral buldu
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Stat: Tüpraş
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Bailly (Dk. 30 Necip Uysal), Amartey, Zainutdinov, Hadziahmetovic (Dk. 57 Tayfur Bingöl), Salih Uçan (Dk. 71 Demir Ege Tıknaz), Ghezzal, Chamberlain, Muleka (Dk. 71 Onur Bulut), Aboubakar (Dk. 71 Cenk Tosun)
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 89 Coly), Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk. 89 Vorobjovas), Mamadou (Dk. 74 Sambissa), Ethemi (Dk. 74 Rroca), Ndao, Emir Kaan Gültekin (Dk. 66 İbrahim Yılmaz)
Goller: Dk. 6 Aboubakar, Dk. 90 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş)
 
Konferans Ligi'nde Lugano'ya 3-2 yenildikten sonra teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılması ve yönetimin kongre kararı almasının ardından ilk maçına çıkan Beşiktaş, İstanbulspor'u Tüpraş Stadı'nda ağırladı. 
Siyah beyazlılar rakibini 6. dakikada Aboubakar ve 90+2. dakikada Ghezzal'in penaltıdan attığı golle 2-0 yendi. 
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltirken üst üste 5. maçını da kaybeden İstanbulspor 2 puanda kaldı.
 
 
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