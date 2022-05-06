Beşiktaş derbiye yoğunlaştı

Beşiktaş'ta gözler, Fenerbahçe derbisine çevrildi. Teknik direktör ValerienIsmael'in, eksiklere rağmen zorlu mücadelede oyun sisteminden vazgeçmeyeceği ifade edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına yoğunlaşmış durumda. Siyah beyazlılar, derbide birçok önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Rosier ve Montero cezalı, Vida'nın ise sakatlığı var. Hırvat oyuncu ayrıca babasının ameliyatı nedeniyle ülkesinde bulunuyor. Bu isimler, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

ISMAEL '3-4-3'Ü BOZMUYOR

Eksiklere rağmen teknik direktör ValerienIsmael'in, derbide 3-4-3 sistemini bozmayacağı belirtildi. Fransız teknik adam, oyuncularına Fenerbahçe'yi ezberletmeye çalışıyor.

ValerienIsmael'in, rakibin artı ve eksilerini görüntülü analizlerle ve saha çalışmalarıyla futbolcularına anlattığı ifade edildi. 46 yaşındaki teknik adamın, siyah beyazlıların başındaki ilk derbi galibiyetini almanın yollarını aradığı belirtildi.

Diğer yandan Beşiktaş, ilk bölümü basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıkları devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Mehmet Topal çalışmaya katılmadı.

CAN VE UMUT İDMANDA

Can Bozdoğan ve Umut Meraş'ın ise katılım sağladığı antrenman, basına açık bölümün ardından taktik çalışmalarla devam etti.

Antrenmanı, siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı da izledi.



