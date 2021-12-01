Beşiktaş çıkış arıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, rakibi karşısında 3 puan hasretine son vermek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybeden siyah beyazlılar, bu mücadele ile çıkışa geçmeyi planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, yaptığı analizlerle rakibini mercek altına aldı.

Tecrübeli çalıştırıcının, Kasımpaşa'yı görüntülerle oyuncularına anlattığı ifade edildi.

Rakibinin artı ve eksilerini taktik antrenmanlarda futbolcularına ezberleten Sergen Yalçın'ın, hata yapılmaması konusunda da uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın, üst üste alınan yenilgiler sonrasında takımda görülen öz güven kaybını ortadan kaldırmak için de oyuncularıyla görüştüğü belirtildi.

Beşiktaş yönetimi de yaşanan sıkıntılı süreçte takıma destek vermeye devam ediyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın, teknik heyet ve oyuncuların moralini yükseltmek için yoğun çaba harcadıkları gelen haberler arasında.

Beşiktaş'a, Rıdvan Yılmaz'dan ise iyi haber geldi. Takımla çalışmalara başlayan genç oyuncu, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.

PJANİC KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Öte yandan Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Pjanic'inMR'nın çekildiği belirtilerek, "MiralemPjanic'in uyluk üst kısmında tendinit saptanmış olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Bosna Hersekli futbolu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.



