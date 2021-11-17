Beşiktaş Batshuayi riske etmeyecek

Beşiktaş'ta MichyBatshuayi, sakatlanma riski nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak

Son iki lig müsabakasını kaybeden siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın üst üste oynanacak kritik maçlarda puan kaybına tahammülü yok.

Deneyimli çalıştırıcı, özellikle sakatlık riskini en aza indirmenin yollarını arıyor.

İngiltere’de tedavisini tamamlayan MitchBatshuayi, İstanbul’a döndü. Belçikalı golcü, Kulüp doktorlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda diğer maçları riske etmemek için Alanya deplasmanına götürülmeyecek.

Batshuayi'nin daha sonra yüzde yüz olarak takıma döneceği de gelen haberler arasında.

Kulüpten yapılan açıklamada; yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri olan Batshuayi’nin tedavisine başlandığı duyuruldu.

