Beşiktaş'a Gambiyalı stoper

Beşiktaş, İtalya'nın Sampdoria ekibinden Gambiyalı futbolcu OmarColley'i kadrosuna dahil etti

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 30 yaşındaki stoperin transfer sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu OmarColley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübüne net 2.300.000 avro transfer bedeli ödenecektir."

