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Beşiktaş'a Gambiyalı stoper

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Beşiktaş, İtalya'nın Sampdoria ekibinden Gambiyalı futbolcu OmarColley'i kadrosuna dahil etti

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Beşiktaş'a Gambiyalı stoper
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 30 yaşındaki stoperin transfer sürecinin tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu OmarColley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde oyuncu ve kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübüne net 2.300.000 avro transfer bedeli ödenecektir."
 
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