Berkem meslek kurbanı

Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Lig ekiplerinden Binatlı’nın takım kaptanı Berkem Korbay, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Mesleği sağlıkçı olan Berkem Korbay, Binatlı – Yenicmai maçının son bölümünde tehlikeli bir sakatlık geçiren takım arkadaşı Bahattin Zaim’in acil tedavisi için yedek kulübesinden oyun alanına girdi. Berkem, Bahattin’e profesyonel müdahalesini yapmasına rağmen hakem Serkan Şimşek tarafından oyun alanına izinsiz girdiği gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı.

Berkem Korbay, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Binatlı’nın 10. haftada Mağusa Türk Gücü ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

