banner583
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
485 0
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
32 0
 
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
90 0
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
28 0
54 0
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
89 0
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
166 0
banner661
banner726

Berkem meslek kurbanı

banner476

banner714
Berkem meslek kurbanı
banner721
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Lig ekiplerinden Binatlı’nın takım kaptanı Berkem Korbay, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü.
Mesleği sağlıkçı olan Berkem Korbay, Binatlı – Yenicmai maçının son bölümünde tehlikeli bir sakatlık geçiren takım arkadaşı Bahattin Zaim’in acil tedavisi için yedek kulübesinden oyun alanına girdi. Berkem, Bahattin’e profesyonel müdahalesini yapmasına rağmen hakem Serkan Şimşek tarafından oyun alanına izinsiz girdiği gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı.
Berkem Korbay, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştüğü için Binatlı’nın 10. haftada Mağusa Türk Gücü ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.