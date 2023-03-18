Bazı maçların sahaları değişti

Futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle aşağıdaki karşılaşmaların oynanacağı statlar değişmiştir. Yeni program aşağıdaki gibidir.
AKSA A2 Süper Lig
Hamitköy ŞHSK – Mesarya SK (Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası)
AKSA A2 1.Lig
Miracle Karşıyaka ASK – Yeniboğaziçi DSK (Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı)
Esentepe KKSK – Lapta TBSK (Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı)
Ayrıca bugün saat 10.00’da oynanması gereken Asbuzu U16 Ligi karşılaşması Dem’s Cons. Çanakkale TSK – Mağusa Türk Gücü karşılaşması da saat 15.30’da Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanacaktır.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.