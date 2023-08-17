Bayraktar, uluslararası pro lisanslı futbolcu masörlüğü kursuna katılacak

Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi’nin profesyonel futbolcu masörü Ahmet Bayraktar kendini geliştirmeye devam ediyor.
KKTC'nin ilk pro lisansı profesyonel futbolcu masörü olan Ahmet Bayraktar Güney Kıbrıs Rum kesiminde 19 Ağustos 2023- 22 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki uluslararası pro lisanslı futbolcu masörlüğü kursuna katılacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.