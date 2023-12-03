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Başkentte oyna GG sesleri

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Başkent derbisi olarak nitelendirilen C. B Gençlik Gücü – Çetinkaya karşılaşmasında sahadan 2 – 1 galip ayrılan GG oldu

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Başkentte oyna GG sesleri
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Cem Öksüzoğulları, Ahmet Genç
C. B Gençlik Gücü: Emre Nalbant, Turgut K. Çoban, Necati, Ümitcan, Ali, Abu Dumbuya, Orhan, İbrahim Köse(Kaan), Hasan(Özgür), Muhammet(Zeka), Peter Ebi.
Çetinkaya: Kemal, Agit(Aşkın), Recep, Ali (Muammer), Behiç(Tunahan), Osita, Çağdaş (Batuhan), Cemal(Ömer), Yasin, Emmanuel Ernest,  Hamit.
Goller: Dk.25 İbrahim Köse, Dk.54 Turgut Kaan Çoban (G. Gücü) – Dk.90 Muammer Tip (Çetinkaya)
 
AKSA Süper Lig’in 11’inci haftasında iki Lefkoşa ekibi, China Bazaar Gençlik Gücü ile Çetinkaya karşı karşıya geldi
Atatürk Stadı’nda oynanan mücadele 2-1 Gençlik Gücü lehine sonuçlandı. Gençlik Gücü’ne galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada İbrahim Köse ve 54’üncü dakikada Turgut Kaan Çoban kaydetti. Çetinkaya’nın golü 90+2’nci dakikada oyuna sonradan dahil olan Muammer Tip kaydetti. Bu sonucun ardından 16 puana yükselen Gençlik Gücü haftayı 7’nci sırada tamamladı. Galibiyet hasreti üç maça çıkan Çetinkaya ise 14 puanla 9’uncu sırada yer aldı. Ligde gelecek hafta Gençlik Gücü, Miracle Karşıyaka deplasmanına gidecek. Çetinkaya ise Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek.
 
 
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