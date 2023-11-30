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Ballı: Ayrıcalık değil, herkes için adalet istiyoruz

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Gönyeli Spor Kulübü başkanı Hüseyin Ballı yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki göstererek, “Ayrıcalık değil, Herkes için Adalet istiyoruz.” dedi

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Ballı: Ayrıcalık değil, herkes için adalet istiyoruz
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AKSA Birinci Lig ekiplerinden Gönyeli Spor Kulübü, hakem kararlarına tepki gösteren bir açıklama yayınladı.
Başkan Hüseyin Ballı tarafından yapılan açıklamada hakemlerin “daha dikkatli olması ve adaletli maç yönetmesini” bekledikleri belirtildi. Açıklama şöyle:
“Ligimizin ilk 10 maçlık periyodunu geride bıraktığımız bu haftada karşılaştığımız hakem hataları camiamızın sabrını taşırma noktasına getirmiştir.
Bu süreçte 1-0 önde olduğumuz MiracleDegirmenlik karşılaşmasında verilmeyen penaltımız maçın kaderini etkilemiş, Lapta maçında kazanmamıza rağmen verilmeyen penaltımız rahatsızlık uyandırmış, Yalova maçı ile birlikte hakemin gözlerin önünde verilmeyen penaltı ve kırmızı kart uğradığımız haksızlığı ayyuka çıkarmıştır.
Tüm hakemlerimizin tahammül sınırlarımızı zorlamadan daha dikkatli olmasını ve adaletli maç yönetmesini bekliyoruz. Ayrıcalık değil, Herkes için ADALET istiyoruz.”
 
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