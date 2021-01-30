Bakasetas resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'danAnastasiosBakasetas'ın transferinin tamamlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu AnastasiosBakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.- EUR ödenecektir.
Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si , ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Yunan futbolcunun 2020-2021 sezonunun kalan diliminde 600 bin euro, bunu takip eden 3 sezon boyunca ise 1 milyon 250 bin euro garanti ücret kazanacağı belirtildi.
Bakasetas'ın, pazar günü oynanacak Beşiktaş mücadelesinde maç kadrosunda olacağı tahmin ediliyor.
Trabzonspor, transfer görüşmelerini sürdürdüğü AnastasiosBakasetas'ı renklerine bağladığını açıkladı
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'danAnastasiosBakasetas'ın transferinin tamamlandığını duyurdu.