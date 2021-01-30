Bakasetas resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, transfer görüşmelerini sürdürdüğü AnastasiosBakasetas'ı renklerine bağladığını açıkladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'danAnastasiosBakasetas'ın transferinin tamamlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu AnastasiosBakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.- EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si , ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Yunan futbolcunun 2020-2021 sezonunun kalan diliminde 600 bin euro, bunu takip eden 3 sezon boyunca ise 1 milyon 250 bin euro garanti ücret kazanacağı belirtildi.

Bakasetas'ın, pazar günü oynanacak Beşiktaş mücadelesinde maç kadrosunda olacağı tahmin ediliyor.

