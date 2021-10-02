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Bakasetas attı, Trabzonspor kazandı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bordo mavililerin 2 golü de Anastasios Bakasetas'tan geldi

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Bakasetas attı, Trabzonspor kazandı

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Ok, Süleyman Özay

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 88 Mustafa Pektemek), Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Kemen, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Gavranovic), Emrah Başsan, Fernandes (Dk. 79 Mane), Thiam (Dk. 87 Emre Demir), Cardoso (Dk. 46 İlhan Parlak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Siopis (Dk. 56 Yusuf Sarı), Hamsik, Bakasetas (Dk. 69 Berat Özdemir), Nwakaeme (Dk. 87 Denswil), Gervinho (Dk. 56 Abdulkadir Ömür), Cornelius (Dk. 69 Djaniny)

Goller: Dk. 12 ve 60 (penaltıdan) Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 41 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)
 

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'a konuk oldu. Bordo mavililer karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Trabzonspor'un golleri 12. ve 60. (Penaltı) dakikalarda Bakasetas'tan gelirken, Kayserispor'un maçtaki tek golünü 41. dakikada Emreh Başsan kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 18 çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde 2 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 11 puanda kaldı.

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Etiketler; #Trabzonspor
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