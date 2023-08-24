Bahtıkara yabancılar için olumlu rapor verdi

Necati KÜLAHLILAR

Süper Lig ekibi Yonpaş Dumlupınar, 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu da şekillendirmeye başladı. Yabancı futbolcu hakkını en doğru şekilde kullanmak isteyen Dumlupınar, teknik direktör Evren Bahtıkara’nın olumlu rapor verdiği Fildişi Sahilli futbolcu Cedric Kore ile anlaştı. Merkez orta saha ve ön libero oynayan 22 yaşındaki Cedric Kore, geçtiğimiz sezon Türkiye Birinci Lig kulüplerinden Balıkesirspor’da forma giymişti.

Öte yandan forvet oynayan AdjessaDanie da beğenilirken, önümüzdeki günlerde Dumlupınar’a imza atacak.

