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Bağcıl’dan hücum hattına iki takviye

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Bağcıl’dan hücum hattına iki takviye
BTM 1.Lig Beyaz Grup ekibi Bostancı Bağcıl, yeniden Aksa 1. Lig’e dönme hedefi doğrultusunda kadrosuna takviye yaptı.
B. Bağcıl yönetimi Doğan Türk Birliği'nin hücum oyuncusu Kaan Borova ve Miracle Demirhan'ın kanat - forvet oyuncusu Nejdet Cevat'ı kadrosuna kattı.
Kaan ve Nejdet yeni takımlarıyla idmanlara da başladı.
JUSTİCE TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Öte yandan sezon başında Miracle Değirmenlik’e transfer olan ancak devre arasında oturma izni işlemleri yapılmaması nedeniyle lisansı eski takımı B.Bağcıl’a geri verilen yerli statüsündeki Justice Amenyaglo da kulübü Bağcıl'a geri döndü.
 
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