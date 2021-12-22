Bağcıl’a hükmen mağlubiyet cezası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bostancı Bağcıl’ı, 3 – 1 kazandığı Maraş maçından hükmen mağlup ilan etti. Bu mağlubiyet yeşil beyazlıların son 8 maçtaki ilk mağlubiyeti oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.

Alınan kararlar şöyle;

“1) 16170 numaralı 1. Lig müsabakasının, haricindeki AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1. Liglerinin 13. ve. 14. Hafta ile İktisatbank BTM 1. Ligi Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 1. Hafta maçlarının tescil edilmesine;

2) 16170 numaralı, 12.12.2021 tarihinde Bostancı Bağcıl SK ile Maraş SK arasında oynanan AKSA 1. Lig 13. Hafta maçının, KTFF Müsabaka Talimatı’nın madde 24(b) tahtındaki “Hükmen Yenik Sayılmalar” kuralına binaen, Bostancı Bağcıl 0 – Maraş SK 3 puan olacak şekilde hükmen tescil edildi.”

AKSA 1. Lig 13. haftasında Bostancı Bağcıl, Emek Stadındaoynanan maçta Maraş’ı 3 – 1 mağlup etmişti. Hükmen mağlubiyet sonrasında Bostancı Bağcıl, 13 puana düşüp 13. Sıraya gerilerken, 17 puana yükselen Maraş 10. Sıraya tırmandı.



