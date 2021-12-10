Bağcıl Stadı yeşeriyor

Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Lig ekiplerinden Bostancı Bağcıl’ın maçlarını oynadığı Bağcıl Stadı yeniden yeşermeye başladı.
Stad zemininin kötü olması ve yeşil özelliğini yitirmesinden dolayı maçlarını Doğancı Emek Stadında oynayan Bostancı Bağcıl, Bağcıl Stadının zeminini iyileştirip, ikinci devre maçlarını sahasında oynamayı hedefliyor.
Bostancı Bağcıl yönetimi, kendi imkanları ile tohum tedarik ederek U20 Takımı futbolcularının katkısıyla zemini ekmişti.
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