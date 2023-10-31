Bağcıl, sezona iddialı hazırlanıyor

Niyazi Ergülen

Digitürk BTM 1. Lig Batı Grubu takımlarından B. Bağcıl antrenörü Suhat Altınışık yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor.

18 Kasım’da başlayacak olan BTM 1 Lig mücadeleleri öncesinde Bostancı Bağcıl Spor kulübü ile anlaşan SühatAltınışık, 10 Kasım’a kadar takıma yeni oyuncular takviye yapıp, iyi bir takım kurup sezona iddialı başlamak istediklerini ifade etti..

