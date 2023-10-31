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Bağcıl, sezona iddialı hazırlanıyor

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Bağcıl, sezona iddialı hazırlanıyor
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Niyazi Ergülen
Digitürk BTM 1. Lig Batı Grubu takımlarından B. Bağcıl antrenörü Suhat Altınışık yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor.
18 Kasım’da başlayacak olan BTM 1 Lig mücadeleleri öncesinde Bostancı Bağcıl Spor kulübü ile anlaşan SühatAltınışık, 10 Kasım’a kadar takıma yeni oyuncular takviye yapıp, iyi bir takım kurup sezona iddialı başlamak istediklerini ifade etti..
 
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