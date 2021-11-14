banner583
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
67 0
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
152 0
 
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
50 0
Devlet ciddiyetine bakın!
Devlet ciddiyetine bakın!
424 0
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
27 0
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
12 0
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
42 0
banner661
banner726

Bağcıl galibiyete alıştı

banner476

banner714
Bağcıl galibiyete alıştı
banner721

Stadyum:Doğancı Emek Stadı
Hakemler: Evren KarademirMurat İzciEmre Çevikdal 
B.Bağcıl:  Cafer, Mehmet Şimşek, Ahmet, Kemal, İlksen (Dk.90 Cevdet), Serkan, Ali (Dk.90 Bahri), Ersen (Dk.85 Mahmut), Azad, Ertuğrul (Dk.73 Doğukan)
Düzkaya:  Ali Karal, Arif, Uğur, Mehmet Kuşçu, Can (Dk.46 Michael), Salih (Dk.63 Bilal), Yağış, Cemal (Dk.63 Serkan), Uğurcan (Dk.82 Önder), Mehmet Çiçen, Furkan (Dk.46 Hüseyin Türk)
Goller:  Dk.68 İlksen (B.Bağcıl)
 
Niyazi ERGÜLEN
AKSA 1.Ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takımın maçında Bostancı Bağcıl, Düzkaya’yı mağlup ederek Bayram Dağgül yönetiminde çıktığı ikinci maçı da kazandı.
Düzkaya ise geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetten sonra bu haftayı mağlup kapattı.
İlk devresi golsüz tamamlanan maçın ikinci devresinde Bostancı Bağcıl, İlksen Yeşilada ile 1-0 öne geçerek bu skoru maç sonuna kadar korumayı başarıp kendi evindeki ilk 3 puanını aldı.
 

banner342
Etiketler; #Bostancı BAğcıl
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.