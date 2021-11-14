Bağcıl galibiyete alıştı

Stadyum:Doğancı Emek Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Murat İzci, Emre Çevikdal

B.Bağcıl: Cafer, Mehmet Şimşek, Ahmet, Kemal, İlksen (Dk.90 Cevdet), Serkan, Ali (Dk.90 Bahri), Ersen (Dk.85 Mahmut), Azad, Ertuğrul (Dk.73 Doğukan)

Düzkaya: Ali Karal, Arif, Uğur, Mehmet Kuşçu, Can (Dk.46 Michael), Salih (Dk.63 Bilal), Yağış, Cemal (Dk.63 Serkan), Uğurcan (Dk.82 Önder), Mehmet Çiçen, Furkan (Dk.46 Hüseyin Türk)

Goller: Dk.68 İlksen (B.Bağcıl)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA 1.Ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takımın maçında Bostancı Bağcıl, Düzkaya’yı mağlup ederek Bayram Dağgül yönetiminde çıktığı ikinci maçı da kazandı.

Düzkaya ise geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetten sonra bu haftayı mağlup kapattı.

İlk devresi golsüz tamamlanan maçın ikinci devresinde Bostancı Bağcıl, İlksen Yeşilada ile 1-0 öne geçerek bu skoru maç sonuna kadar korumayı başarıp kendi evindeki ilk 3 puanını aldı.

