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Baflı Cemal Kılıç hastanede tedavi görüyor

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Baflı Cemal Kılıç hastanede tedavi görüyor
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Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt bölgesinin köklü kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu’na uzun yıllar hizmet etmiş olan eski futbolcusu ve eski başkanı Cemal Kılıç, Cengiz Topel Hastanesi’nde tedavi görüyor.
Kılıç’ın vücudunun her tarafını iltahap kaplamış olmasından dolayı ayakları ve ellerinin şiştiği için tedavi altında. Yaklaşık 1 aydır Cengiz Topel Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Cemal Kılıç’ı, tanıdık ve Baf Ülkü Yurdu camiasının eski futbolcu ve yöneticileri ziyaret ederek moral veriyorlar.
 
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