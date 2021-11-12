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Baf, Cumhuriyet Turnuvası düzenleyecek

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Baf, Cumhuriyet Turnuvası düzenleyecek
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Baf Ülkü Yurdu kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Altyapılar Cumhuriyet Turnuvası organize etti.
Baf Ülkü Yurdu, Gönyeli, Binatlı, Lefke ve Yalova alt yapı takımlarının mücadele edeceği Altyapılar Cumhuriyet Turnuvası ile ilgili olarak Baf Ülkü Yurdu kulübünden yapılan açıklamada “Geleceğin futbolcuları olan çocuklarımız için Cumhuriyet Bayramı arifesinde düzenlediğimiz ve çeşitli aktivitelerin, yiyecek – içecek stantlarınında bulunacağı futbol şölenine tüm halkımız davetlidir.
Turnuvamız 14 Kasım 2021 Pazar günü Saat : 10:00’da Güzelyurt Üner Berkalp Stadında gerçekleştirilecektir.
 
 
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