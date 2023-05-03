B Lisans ve Kaleci antrenörlüğü kursu açılıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu yaz dönemindeki antrenör kurslarının tarihlerini belirledi. Buna göre 22-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında B Lisans Antrenörlük Kursu ve Kaleci Antrenörlüğü Kursu gerçekleşecek. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşecek her iki kursa son başvuru tarihi 12 Mayıs 2023 Cuma günü olarak belirlendi. Başvuruların KTFF’ye gelerek yapılması gerektiği belirtilirken, B Lisans Antrenörlük Kursu ücreti 12 bin 500 TL, Kaleci Antrenörlüğü Kursu ücreti de 10 bin TL olarak belirlendi.

DİĞER KURSLARIN 2.AŞAMALARI DA YAPILIYOR

KTFF, B Lisans ve Kaleci Antrenörlüğü Kursu’nun yanı sıra ilk aşamaları tamamlanan A Lisans Antrenörlük Kursu ve Teknik Direktör Kursu’nun kalan aşamalarını da tamamlayacak. Buna göre A Lisans Antrenörlük Kursu’nun 2.aşaması 1-10 Haziran 2023, Teknik Direktör Kursu’nun 2.aşamaları ise 12-21 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

