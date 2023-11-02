Ayın başarılı antrenörleri ödüllerini aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetimi geçtiğimiz sezon başlatılan liglerdeki başarılı antrenörleri ödüllendirmeye bu sezonda (2023-2024) devam ediyor. Yönetim almış olduğu kararla bu sezon 5 haftalık değerlendirmenin ardından ayın başarılı antrenörler ödül töreni gerçekleştirildi. Aksa futbol liglerinde geride kalan 5 haftalık periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından belirlenen Aksa süper ligde Yonpaş Dumlupınar, Cihangir, Aksa 1. ligde Miracle Değirmenlik, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Aksa 1. lig A2’de Dem’sCons. Çanakkale takımlarında görev yapan toplam 18 antrenör katılarak ödülleri verildi.
TOPALOĞLU “HERŞEY ANTRENÖRLERİMİZ İÇİN”
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, ödül töreninden önce kısa bir konuşma yaparak yeni sezonun hayırlı olmasını, başarılı antrenörlerin ödüllendirilmesinin devam edeceğini dile getirdi. Antrenörlerimizin yurt dışındaki takımların antrenmanlarını izlemesi ile ilgili kararın alınacağını ve önümüzdeki günlerde bu kararın açıklanacağını da söylerken ocak ayında yaklaşık 10 antrenörü Antalya’da kamp yapan takımların çalışmalarını izlemek için Antalya’ya gönderileceğini dile getirdi. Önümüzdeki sezon için yine büyük bir seminerin yapılacağını ve bu seminerle ilgili tüm çalışmaların hızla devam ettiğini, çok ünlü bir teknik adamın da seminere katılacağını belirterek herkese başarılar diledi.
SPORTS MARKET, UHLSPORT, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLDİ
Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, ChinaBazaar sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilen ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, başkanvekilleri Hüseyin Dayı, Mehmet Kemancıoğlu, yönetim kurulundan HişamTarazi, Derviş Dağman, Hasan Kargılı, Umut Güden, Hasan Özkan, Eray Yavuk, Ahmet Ogan tarafından verildi. Aksa Futbol Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alana teknik adamlar şöyle.
Aksa Süper Lig
Yonpaş Dumlupınar
Teknik direktör Evren Bahtıkara, yardımcı antrenörler Adem Ertem, Mete Ünlücan, Sabri Deniz, kaleci antrenörü Hüseyin Mertol.
Cihangir
Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenör Oğuz Karayel, antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.
Aksa 1. Lig
Mircle Değirmenlik
Teknik direktör Özgü Bayraktar, yardımcı antrenör Talat Dağer, kaleci antrenörü Ali Duvarcı.
Aksa A2 Süper Lig
Mağusa Türk Gücü
Teknik direktör Talat Şentürk, Antrenör Ali Samancıoğlu, kaleci Önem Fenercioğlu.
Yonpaş Dumlupınar
Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar, kaleci antrenörü Ali Can.
Aksa A2 1. Lig
Dem’sCons. Çanakkale
Antrenör Oğuzhan Çil.
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