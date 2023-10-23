Avcı’lı Trabzon galibiyetle başladı

Trabzonspor, ikinci Abdullah Avcı dönemindeki ilk maçına çıktı. Bordo mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Mücadelenin tek golü Alanyaspor'dan F. Aliti'nin kendi kalesine attığı gol ile geldi.
Papara Park'ta oynanan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.
Bu sezon oynadığı 9 maçta 5. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 15'e çıkardı. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.
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