Avcı’lı Trabzon galibiyetle başladı

Trabzonspor, ikinci Abdullah Avcı dönemindeki ilk maçına çıktı. Bordo mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin tek golü Alanyaspor'dan F. Aliti'nin kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Papara Park'ta oynanan maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Bu sezon oynadığı 9 maçta 5. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 15'e çıkardı. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.

