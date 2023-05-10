Atatürk’te kupa gecesi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda final maçı heyecanı yaşanacak. Türk Ocağı ve Cihangir takımları bu akşam final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak

Necati KÜLAHLILAR

Northernland Kıbrıs Kupası final karşılaşması bu akşam oynanıyor. Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da rakiplerini yenerek finale kalmayı başaran Türk Ocağı ile Cihangir takımları kupayı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecekler. Zorlu maçta Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.

Bu zorlu karşılaşma öncesinde finalist takımların teknik direktörlerinden hazırlıklarını ve görüşlerini aldık.



DAVULCU: KOYDUĞUMUZ HEDEFLERE BİR BİR ULAŞTIK

Geçmişte Kıbrıs Kupası’nın ilk kez müzesine götüren Cihangir takımının başında olan ve bu yıl yine final oynamayı başaran Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu zorlu maç öncesi sorularımızı cevapladı.

İki takımında zorlu bir süreçten geçerek, finale geldiğine dikkat çeken Davulcu “İki takımda çok önemli takımları eleyerek finale geldi. İki takımında şu anda tek bir hedefi var kupayı kazanmak” dedi.

Cihangir olarak sezon başından beridir koydukları hedefleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Toygar Davulcu “Biz sezon başından beridir istediğimiz ve koyduğumuz hedeflere bir bir ulaştık. Bu takım lig ikincisi oldu, gol kralı çıkardı. Son bir istediğimiz kaldı, o da kupayı kazanmak. Bu kupayı kazanmak içinde oyuncularımız ve biz tüm mücadelemizi ve gücümüzü sahaya koyup kazanacağız” diyerek iddialarını ortaya koydu.

Takım olarak oldukça iyi hazırlandıklarını ve motivasyonlarının yüksek olduğunun altını çizen deneyimli teknik direktör “Şu anda sakat ve cezalımız yok. Herkesin beklediği maçın saatinin gelmesi. Bütün oyuncularımızda o istek ve arzu var. Bunu da bu akşam sahada, tribüne gelecek olan seyircilerimize göstereceklerdir” diyerek herkesi tribünlere davet ederek sözlerini tamamladı.



TAŞKIRAN: TÜM MOTİVASYONUMUZU FİNAL MAÇINA VERDİK

Finalin diğer ekibi Türk Ocağı’nda takım kaptanı ve ayni zamanda antrenörlüğünü yapan Ertaç Taşkıran da iddialarını dile getirdi.

Türk Ocağı takım kaptanı Ertaç Taşkıran kıbrıs kupasını kazanmak istediklerini söyledi.

Kupada final maçı için iyi hazırlandıklarını ifade eden Taşkıran “Takım olarak tüm motivasyonumuzu final maçına verdik. Bu kupayı kazanarak camiamıza hediye etmek istiyoruz. Sahada mücadelemizi en iyi şekilde verip kupayı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.



