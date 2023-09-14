Atatürk'te Süper Kupa günü

Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ve son kupa şampiyonu Türk Ocağı Limasol arasında oynanacak olan BRT 60.Yıl Süper Kupa karşılaşması Atatürk Stadı’nda oynanacak ve maçı Ali Özer yönetecek



Dev maç Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. İlk kez 2011 yılında oynanmaya başlanan KTFF Süper Kupası’nda şampiyon olan takım 2023 – 2024 sezonunun ilk resmi müsabakası olma özelliği taşıyan mücadelenin ardından yeni sezona kupa ile başlama sevinci yaşayacak.

MAÇI ALİ ÖZER YÖNETECEK

BRT 60.Yıl Süper Kupada Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı Limasol maçını yönetecek hakemler de belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) maça Ali Özer’i görevlendirdi. Ali Özer’in yardımcılıklarını Halil Erdem Canaloğlu ve Serdar Gürpınar yapacak.

Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım 5 kez (2013, 2014, 2015, 2018, 2019) ile Yenicami olurken, siyah beyazlı ekibi 3 kez (2016, 2021, 2022) kupayı kazanan Mağusa Türk Gücü takip etti. Çetinkaya takımı 2 kez (2011, 2012) kupayı müzesine götürmeyi başarırken, Türk Ocağı Limasol da 1 kez (2017) Süper Kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve bu yıl Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60. yılı olması sebebiyle BRT 60.Yıl Süper Kupa adıyla oynanacak olan final müsabakası bu akşam saat 20.00’de son lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ve son kupa şampiyonu Türk Ocağı Limasol arasında oynanacak.Dev maç Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. İlk kez 2011 yılında oynanmaya başlanan KTFF Süper Kupası’nda şampiyon olan takım 2023 – 2024 sezonunun ilk resmi müsabakası olma özelliği taşıyan mücadelenin ardından yeni sezona kupa ile başlama sevinci yaşayacak.MAÇI ALİ ÖZER YÖNETECEKBRT 60.Yıl Süper Kupada Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı Limasol maçını yönetecek hakemler de belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) maça Ali Özer’i görevlendirdi. Ali Özer’in yardımcılıklarını Halil Erdem Canaloğlu ve Serdar Gürpınar yapacak. 4. hakem olarak ise Zekai Töre görev yapacak Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım 5 kez (2013, 2014, 2015, 2018, 2019) ile Yenicami olurken, siyah beyazlı ekibi 3 kez (2016, 2021, 2022) kupayı kazanan Mağusa Türk Gücü takip etti. Çetinkaya takımı 2 kez (2011, 2012) kupayı müzesine götürmeyi başarırken, Türk Ocağı Limasol da 1 kez (2017) Süper Kupa kazanmanın mutluluğunu yaşadı.