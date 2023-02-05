Aslan rakip tanımıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor deplasmandaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Dries Mertens ve 53. dakikada (Penaltı) Mauro Icardi'den geldi. Trabzonspor'un maçtaki tek golünü maçın 1. dakikasında Maxi Gomez kaydetti.

Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle 85. dakikada oyunu sedyeyle terk etti.

Üste üste 12. maçını kazanan Galatasaray bu sonuçla 54 puanla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 38 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

GOL Maçın 13. saniyesinde Trabzonspor, rakibinin büyük hatasında golü buldu. Torreira, Muslera'dan aldığı topu yeniden tecrübeli kaleciye göndermek istedi. Kısa düşen pasta araya giren Abdülkadir Ömür, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Maxi Gomez'e çıkardı. Bu oyuncu, zorlanmadan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

13. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

17. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

GOL 18. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını penaltı noktası üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcü, üç rakibi arasında şık bir şekilde meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e çıkardı. Belçikalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

42. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Oliveira'nın bekletmeden vuruşunda top kaleci Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında Mertens'in ara pasıyla ceza sahası içine giren Dubois'nın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

51. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Yunus Akgün, ceza sahası içinde Trezeguet ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Mısırlı futbolcunun Yunus'un ayağına bastığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

GOL 53. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, top ile kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi: 2-1

66. dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mertens'in bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle kornere gitti.

74. dakikada Kerem'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Icardi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

79. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera son anda topun ağlara gitmesini önledi.

90. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Boey'un vurduğu top uzak direğin yanından auta çıktı.

90+2. dakikada Boey'un sağdan ortasında altıpas gerisindeki Kerem'in sert şutunda top üst direkten döndü.

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.