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Aslan Konya'da yara aldı

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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu.

Aslan Konya'da yara aldı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve iki penaltı, bir kırmızı kartın yanı sıra yedi gole sahne olan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor güldü.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 41 ve 46'da Erdon Daci, 82'de penaltıdan Uğur Demirok ile 90+2'de Artem Kravets kaydetti. Galatasaray'ın gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere Mbaye Diagne(2) ile Oğulcan Çağlayan attı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 22'ye yükseltirken, Galatasaray 30 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılılar ligde 17 yıl sonra Konya temsilcisine mağlup oldu. Konyaspor ise lig tarihinde ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı aynı sezon içinde mağlup etmeyi başardı.

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Etiketler; #Süper Lig #Konya #Galatasaray
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