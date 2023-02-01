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Aslan geriden gelip kazandı

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Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray iki defa geriye düştüğü maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti

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Ligin 22. haftasında Galatasaray ile HangiKredi Ümraniyespor Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

Mücadelenin 11. dakikasında Umut Nayir attığı golle konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 32. dakikada Abdülkerim Bardakçı skoru eşitledi. Ümraniyespor 39'da Oğuz Gürbulak ile ikinci golü buldu: 1-2. 

Ev sahibi takım 60. dakikada Icardi'nin penaltıdan attığı golle yeniden beraberliği sağladı. Arjantinli yıldız 83'te bu sefer kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti: 3-2. 

Karşılaşmanın 77. dakikasında ise Durel Avounou ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonucun ardından puanını 51'e yükselten Galatasaray zirvedeki yerini korudu. Ligde üst üste 4. yenilgisini alan HangiKredi Ümraniyespor ise 14 puanla son sırada kaldı. 

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