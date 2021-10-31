Aslan evinde kükredi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Gaziantep ekibinin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 45+3'te Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 20'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

12. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında, Morutan'ın penaltı noktası gerisinde uygun durumda yaptığı kötü vuruşta top yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan attığı şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.

45. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasına giren Dicko'nun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

GOL | 45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmada Doğan Erdoğan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

63. dakikada Marcao'nun aşırtma pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Feghouli'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

66. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

GOL | 73. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği güzel pasta topu önüne alarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

90+5. dakikada Ömer Bayram'ın soldan pasında çaprazdan ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.