Aslan, Alanya'da dört köşe

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan Spor Toto Süper Lig mücadelesinde konuk Galatasaray, 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Corendon Alanyaspor, bu gole 3 dakika sonra (17. dakika) Efecan Karaca'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi: 1-1
Golcüsü Mauro Icardi ile 42. dakikada bir gol daha bulan Galatasaray, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Sarı-kırmızılı ekip 2. yarıya da adeta gol ile başladı. 48. dakikada sahneye çıkan Belçikalı yıldız Mertens, farkı 2'ye çıkardı: 1-3
Maçın skorunu 63. dakikada Galatasaray'dan Milot Rashica ilan etti: 1-4
Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşan lider Galatasaray, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı.Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 9'a yükseltti.
Corendon Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.