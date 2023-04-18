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Aslan, Alanya'da dört köşe

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Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Sarı-kırmızı ekip, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 9'a çıkardı

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Aslan, Alanya'da dört köşe
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Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan Spor Toto Süper Lig mücadelesinde konuk Galatasaray, 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Corendon Alanyaspor, bu gole 3 dakika sonra (17. dakika) Efecan Karaca'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi: 1-1

Golcüsü Mauro Icardi ile 42. dakikada bir gol daha bulan Galatasaray, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Sarı-kırmızılı ekip 2. yarıya da adeta gol ile başladı. 48. dakikada sahneye çıkan Belçikalı yıldız Mertens, farkı 2'ye çıkardı: 1-3

Maçın skorunu 63. dakikada Galatasaray'dan Milot Rashica ilan etti: 1-4

Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşan lider Galatasaray, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı.Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 9'a yükseltti. 

Corendon Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.

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