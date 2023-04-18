Aslan, Alanya'da dört köşe

Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenen lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Sarı-kırmızı ekip, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 9'a çıkardı

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan Spor Toto Süper Lig mücadelesinde konuk Galatasaray, 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Corendon Alanyaspor, bu gole 3 dakika sonra (17. dakika) Efecan Karaca'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi: 1-1 Golcüsü Mauro Icardi ile 42. dakikada bir gol daha bulan Galatasaray, soyunma odasına 2-1 üstün gitti. Sarı-kırmızılı ekip 2. yarıya da adeta gol ile başladı. 48. dakikada sahneye çıkan Belçikalı yıldız Mertens, farkı 2'ye çıkardı: 1-3 Maçın skorunu 63. dakikada Galatasaray'dan Milot Rashica ilan etti: 1-4 Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşan lider Galatasaray, bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı.Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 9'a yükseltti. Corendon Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.