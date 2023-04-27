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Asbuzu U16 Ligi’nde finalistler Pazar günü belli oluyor

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Asbuzu U16 Ligi’nde finalistler Pazar günü belli oluyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi’nde yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu. Yarı final ilk maçlarında Yenicami AK, Doğan Türk Birliği'ni 3-2, Gönyeli SK da Merit Alsancak Yeşilova SK'yı 3-1 mağlup etmişti. Oynanacak ikinci maçlarda tur atlayacak sonucu elde eden takımlar Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki finalde kupayı kazanmak için mücadele edecek.
Yarı Final rövanş maçları programı şöyle;
30 Nisan 2023, Pazar
16.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Yenicami-Doğan T.Birliği
16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Gönyeli
ASBUZU U16 LİGİ FİNALİ LEFKOŞA ATATÜRK STADI'NDA OYNANACAK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde final maçının tarihi ve yeri belli oldu. KTFF'den yapılan açıklamada final karşılaşması 5 Mayıs 2023 Cuma akşamı saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
 
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