Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekiliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü yarın (17.10.2023 Salı) çekiliyor. Toplam 36 takımın mücadele edeceği Asbuzu U16 Ligi'nde sezon 28-29 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 10-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüm takımlar vize, filiz lisans ve transfer işlemlerini 20 Ekim 2023 Cuma gününe kadar KTFF'ye ulaştıracak.
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