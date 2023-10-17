Asbuzu U16 Ligi'nde fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak olan ligde toplam 36 takım mücadele edecek.
Özel kurallar hatırlatıldı
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen fikstür çekiminde lig statüsü ile ilgili de bilgi verildi. Kaleci değişikliği zorunluluğunun devam edeceği bildirilirken, takımlar kaleci değişikliği hariç 70.dakikaya kadar en az 3 oyuncu değişikliği yapmak zorunda olacak. Bunun yanında takımlar müsabakaların ilk 10 dakikasında oyuncu değişikliği yapamayacak. Söz konusu kuralları uygulamayan takımlar statüdeki disiplin cezalarına çarptırılacak.
Lig formatı açıklandı
6 grupta toplam 36 takımın mücadele edeceği Asbuzu U16 Ligi’nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlarla, en iyi 4 grup üçüncüsü adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turunda grup liderleri ile en iyi iki grup ikincisi seri başı olacak şekilde 16 takım eşleştirilerek tek maç eliminasyon sistemine göre seri başı takımların ev sahipliğinde bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Son 16 turunun galipleri çeyrek finalde çift maç eliminasyon sistemi ile eşleşecek, ardından çeyrek final galipleri yarı finalde yine aynı formatla adını finale yazdırmaya çalışacak.
Çekilen fikstürün ardından ilk hafta programı şöyle oldu;
1.GRUP
Baf Ülkü Yurdu – Lefke TSK
Yalova SK – Doğukent SK
Binatlı YSK – Ortaköy SK
2.GRUP
Çetinkaya TSK – Küçük Kaymaklı TSK
Gönyeli SK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Göçmenköy İYSK – Yenicami AK
3.GRUP
Türk Ocağı Limasol – Dikmen Gücü SK
Alsancak Yeşilova SK – Girne Halk Evi
Ozanköy SK – Doğan Türk Birliği
4.GRUP
Mesarya SK – Miracle Değirmenlik SK
Cihangir GSK – Türkmenköy ASK
Düzkaya KOSK – Esentepe KKSK
5.GRUP
Yonpaş Dumlupınar TSK – Mağusa Türk Gücü
Ünimar Maraş GSK – Dörtyol SK
Dem’s Cons. Çanakkale TSK – Vadili TÇBSK
6.GRUP
Pera L. Gençler Birliği SK – Dipkarpaz SK
1461 İskele Trabzonspor – Yeniboğaziçi DSK
Mormenekşe GBSK – Sipahi TSK
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