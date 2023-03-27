Asbuzu U-16 Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi

Asbuzu U16 Ligi’nde ikinci tur maçları oynanırken, çeyrek finale yüksel 8 takım da belirlenmiş oldu. Oynanan karşılamalar sonunda Yenicami, Gönyeli, Küçük Kaymaklı, Baf Ülkü Yurdu, Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği, Cihangir ve Boğaziçi rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldiler.

Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Gönyeli – Küçük Kaymaklı

Baf Ülkü Yurdu – Alsancak Yeşilova

Cihangir – Doğan Türk Birliği

Boğaziçi – Yenicami

