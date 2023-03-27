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Asbuzu U-16 Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi

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Asbuzu U-16 Ligi’nde çeyrek finalistler belirlendi
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Asbuzu U16 Ligi’nde ikinci tur maçları oynanırken, çeyrek finale yüksel 8 takım da belirlenmiş oldu. Oynanan karşılamalar sonunda Yenicami, Gönyeli, Küçük Kaymaklı, Baf Ülkü Yurdu, Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği, Cihangir ve Boğaziçi rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldiler.
Asbuzu U16 Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Gönyeli – Küçük Kaymaklı
Baf Ülkü Yurdu – Alsancak Yeşilova
Cihangir – Doğan Türk Birliği
Boğaziçi – Yenicami
 
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