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Asbuzu U-16 Liginde 3. Hafta heyecanı

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Asbuzu U-16 Liginde 3. Hafta heyecanı
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Asbuzu U-16 Liginde heyecan artarak devam ediyor. Ligde 3. Hafta heyecanı hafta sonu oynanacak olan maçlarla tamamlanacak.
İşte Asbuzu U-16 Ligi 3. Hafta programı:
ASBUZU U16 LİGİ 1.GRUP
11 Kasım 2023, Cumartesi
09.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Binatlı (Emir Turalı)
12 Kasım 2023, Pazar
09.00 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası BafÜ.Yurdu-Doğukent (Ferdi Güzel)
14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Ortaköy (Merve Ateş)
ASBUZU U16 LİGİ 2.GRUP
12 Kasım 2023, Pazar
09.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Göçmenköy (Hazar Zihni Özen)
09.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası Çetinkaya-ChinaB.G.Gücü (İbrahim Oğan)
09.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Yenicami (Burak Yiğit)
ASBUZU U16 LİGİ 3.GRUP
12 Kasım 2023, Pazar
09.00 Girne Pia Bella Sahası Türk Ocağı-Girne H.Evi (Selim Kaynarca)
09.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Ozanköy (Nedime Sungur)
14.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı Dikmen Gücü-Doğan T.Birliği (Ercan Efe)
ASBUZU U16 LİGİ 4.GRUP
11 Kasım 2023, Cumartesi
09.00 Cihangir Antrenman Sahası Cihangir-Düzkaya (Mehmetcan Erli)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Türkmenköy (Ercan Efe)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Esentepe (İbrahim Katmer)
ASBUZU U16 LİGİ 5.GRUP
11 Kasım 2023, Cumartesi
14.00 GazimağusaCanbulat Stadı MağusaT.Gücü-Vadili (YusufcanDönder)
09.00 GazimağusaYonpaş Arena Y.Dumlupınar-Dörtyol (YusufcanDönder)
ASBUZU U16 LİGİ 6.GRUP
11 Kasım 2023, Cumartesi
14.00 Dipkarpaz Stadı Dipkarpaz-Sipahi (Rüya Sakallı)
09.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Mormenekşe (Rüya Sakallı)
12 Kasım 2023, Pazar
09.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.Gençler Birliği-Yeniboğaziçi (Çağtay Göksu)
 
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