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Arıtaş, çapraz bağ ameliyatı oldu

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Arıtaş, çapraz bağ ameliyatı oldu
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Yeni Boğaziçi’nin deneyimli futbolcusu Ahmet Arıtaş, sakatlık yaşadığı dizinden çapraz bağ ameliyatı oldu. Geçtiğimiz sezon Süper Lige yükselen Yeni Boğaziçi’nin savunmadaki en önemli futbolcularından olan Ahmet Arıtaş, takımının Süper Lige yükselmeyi garantilediği Düzkaya maçında dizinden sakatlanmıştı. Çapraz bağları kopan Ahmet Arıtaş, geçtiğimiz hafta ameliyat oldu.
Koltuk değnekleriyle yürümeye başlayan Ahmet Arıtaş, ayağa kalkar kalkmaz takımının antrenmanını ziyaret ederken, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Ahmet Arıtaş, ikinci devrede takıma katılacak.
 
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