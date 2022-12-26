Arif’e başarılı operasyon

MTG’nin yıldız futbolcusu Arif Uysal dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Op. Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından a başarılı bir sporcu fıtığı ameliyatı oldu

Mağusa Türk Gücü’nün yıldız oyuncusu Arif Uysal, dün sporcu fıtığı ameliyatı oldu.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Op. Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından ameliyatı gerçekleştirilen futbolcunun operasyonunun başarılı geçtiği bildirildi.

Arif Uysal, yarın oynanacak olan ilk devrenin son hafta mücadelesi olan Merit A. Yeşilova karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

Arif Uysal ameliyat sonrasında şu paylaşımı yaparak teşekkür etti:

“Ameliyatımı başarıyla yapan Dr. Mustafa Kalfaoğlu abime, beni bir an yalnız bırakmayan Soner Sarıdan abime ve ekibine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Arayan soran herkesten Allah razı olsun”

Operasyon ile ilgili olarak “Sporcumuz Arif Uysal’a acil şifalar dileriz” başlığı ile Mağusa Türk Gücü yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Başarılı sporcularımızdan Arif Uysal Mağusa Devlet Hastahanesinde Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu tarafından sporcu fıtığı ameliyatı başarıyla gerçekleşmiş olup en kısa zamanda aramızda olacaktır.”

