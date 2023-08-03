Arda’dan iyi haber

Real Madrid'e transferinden kısa bir süre sonra, sağ diz iç menisküsünden sakatlanan genç futbolcunun sahalara dönüşü korkulduğu kadar uzun sürmeyecek.
Amerika merkezli TheAthletic internet sitesi 18 yaşındaki oyuncuya, Madrid'de uygulanan tedavinin tahmin edilenden daha iyi sonuçlar verdiğini yazdı.
Sürecin böyle devam etmesi durumunda doktorlara göre milli futbolcunun büyük ihtimalle ameliyat olmasına gerek kalmayacak.
Bu durumda Arda en fazla 3 ay içinde tekrar sahalara dönmüş olacak. İspanyol basını daha önce Amerika kampında sakatlanan genç yıldızın 5 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı.
Hatta Real Madrid'in ameliyat olması durumunda Arda Güler'in lisansını ocak ayına kadar donduracağı iddia edilmişti.
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