banner913
banner932
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
17 0
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
35 0
 
Yine dağ yolu, yine kaza
Yine dağ yolu, yine kaza
48 0
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
23 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
15 0
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
133 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
112 0
banner964

Arda’dan iyi haber

banner476

Real Madrid'in Amerika kampında sakatlanan Arda Güler'e uygulanan tedavi iyi sonuç verdi. Kulüp doktorları genç futbolcunun tahmin edilenden daha erken bir zamanda sahalara döneceğini düşünüyor

banner825
Arda’dan iyi haber
banner971
Real Madrid'e transferinden kısa bir süre sonra, sağ diz iç menisküsünden sakatlanan genç futbolcunun sahalara dönüşü korkulduğu kadar uzun sürmeyecek.
 Amerika merkezli TheAthletic internet sitesi 18 yaşındaki oyuncuya, Madrid'de uygulanan tedavinin tahmin edilenden daha iyi sonuçlar verdiğini yazdı.
 Sürecin böyle devam etmesi durumunda doktorlara göre milli futbolcunun büyük ihtimalle ameliyat olmasına gerek kalmayacak.
Bu durumda Arda en fazla 3 ay içinde tekrar sahalara dönmüş olacak. İspanyol basını daha önce Amerika kampında sakatlanan genç yıldızın 5 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı.
Hatta Real Madrid'in ameliyat olması durumunda Arda Güler'in lisansını ocak ayına kadar donduracağı iddia edilmişti. 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.