Arda Turan'ın ikinci "dalya" heyecanı

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Süper Lig kariyerinde 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 150 kez Galatasaray, 34 kez MedipolBaşakşehir ve 15 kez de Manisaspor forması giydi

Arda Turan, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de bugün Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alması halinde, bu kulvarda ikinci kez "dalya" diyecek.

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 2004-2005 sezonunda ilk lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu, sonraki sezonun ikinci devresini Manisaspor'da kiralık geçirmesinin ardından tekrar sarı-kırmızılı takıma döndü.

Galatasaray'da 4 sezonu aşkın süre oynadıktan sonra 2011 yılında İspanya'nın yolunu tutan Arda Turan, bu ülkede Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünya markası kulüplerin formasını giydi.

MedipolBaşakşehir'in 2017-2018 sezonu devre arasında kiralık olarak renklerine kattığı 34 yaşındaki futbolcu, bu sezonun başında ise tekrar Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu.

LİGDE 199 MAÇTA 35 GOL ATTI

Arda Turan, Süper Lig kariyerinde çıktığı 199 karşılaşmada 35 kez ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, ligde 150 maçta Galatasaray, 34 müsabakada MedipolBaşakşehir ve 15 karşılaşmada Manisaspor forması giydi.

Sarı-kırmızılı forma altında 31 gol atan Arda Turan, Manisaspor ve MedipolBaşakşehir'de ise ikişer kez meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Ara Turan, ligde görev aldığı karşılaşmalarda 37 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

Deneyimli futbolcu, 2007-2008 sezonunda Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşadı.



