Antrenörlerde eğitim zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde antrenör gelişim semineri 9 Haziran Peşembe günü başlıyor. Lefkoşa’da The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminerin ilki Teknik direktör, A lisansa sahip antrenörlerin katılımıyla başlıyor.

Teknik Direktör A Lisanas

9 Haziran Perşembe günü Lefkoşa The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı)

Sabah 08:00 kayıt kabul, 09:30 Açılış ve istiklal marşı, 10:00 Günümüz Futbolda Dizilişler, Savunma ve Hücum Uygulamaları konusunu teknik direktör Hikmet Karaman tarafından verilecek seminer 12:30 da sertifika dağıtımıyla sona erecek.

B, C Lisans

10 Haziran Cuma günü Lefkoşa The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) sabah 08:00 kayıt kabul 09:30 altyapı çalışmaların teorik bilgiler konusunu Çaykur Rizespor Akademi sorumlusu Fedai Aksoy tarafından verilecek seminer 12:30 sertifika dağıtımıyla sona erecek.

Kaleci Antrenörü

10 Haziran Cuma günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda kaleci antrenörü yenileme seminer 08:00 kayıt kabul, 09:30 kaleci antrenörünün dikkat etmesi gereken hususlar konusunu TFF Kaleci Antrenörü Bölüm başkanı Rasim Kara tarafından verilecek seminer 12:30 da sertifika dağıtımıyla sona erecek.