Antrenörlerde eğitim zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde antrenör gelişim semineri 9 Haziran Peşembe günü başlıyor. Lefkoşa’da The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) gerçekleştirilecek olan antrenör gelişim seminerin ilki Teknik direktör, A lisansa sahip antrenörlerin katılımıyla başlıyor.
Teknik Direktör A Lisanas
9 Haziran Perşembe günü Lefkoşa The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı)
Sabah 08:00 kayıt kabul, 09:30 Açılış ve istiklal marşı, 10:00 Günümüz Futbolda Dizilişler, Savunma ve Hücum Uygulamaları konusunu teknik direktör Hikmet Karaman tarafından verilecek seminer 12:30 da sertifika dağıtımıyla sona erecek.
B, C Lisans
10 Haziran Cuma günü Lefkoşa The Paradise Park (SOS Çocuk Köyü Yanı) sabah 08:00 kayıt kabul 09:30 altyapı çalışmaların teorik bilgiler konusunu Çaykur Rizespor Akademi sorumlusu Fedai Aksoy tarafından verilecek seminer 12:30 sertifika dağıtımıyla sona erecek.
Kaleci Antrenörü
10 Haziran Cuma günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda kaleci antrenörü yenileme seminer 08:00 kayıt kabul, 09:30 kaleci antrenörünün dikkat etmesi gereken hususlar konusunu TFF Kaleci Antrenörü Bölüm başkanı Rasim Kara tarafından verilecek seminer 12:30 da sertifika dağıtımıyla sona erecek.
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