Antrenörler Derneği’nden yeni bir organizasyon

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Başkan Hasan Topaloğlu ve yönetimi, göreve geldikten sonra yaptığı birçok etkinliğe bir yenisini daha ekliyor.
Dernek, 39 yıllık tarihinde olmayan KKTFAD Kupası'nı bu sezondan itibaren her yıl geleneksel hale getirerek uygulamaya koyacak.
Tarihte ilk kez gerçekleştirilecek olan karşılaşma 8 Eylül Cuma akşamı saat 19.00'da 1.Lig'in iki iddialı ekibi Miracle Değirmenlik ile Dem's Construction Çanakkale arasında Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
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