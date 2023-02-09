Antrenörler Derneği’nden depremzedeler için bağış kampanyası

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği tarafından başlatılan bağış kampanyasının 9 Şubat Perşembe gününden 21 Şubat Salı gününe kadar devam edeceği açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği Türkiye’de yaşanan büyük deprem sonrası depremzedeleri desteklemek için büyük ölçekli bir kampanya başlattı. Gün birlik olma günü olduğunu açıklayan KKTFAD yönetimi herkesi gönlünden kopan ne olursa olsun destek olmaya çağırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği’nin çağrısı şöyle:

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği, Türkiye’de Kahramanmaraş ve çevre illeri etkileyen deprem sonrasında, depremzedeler için bağış kampanyası başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de hissedilen deprem Türkiye’nin Güney Doğu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunan pek çok kentte büyük bir hasar yarattı.

Hasan Topaloğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği yönetim kurulu önceki akşam aldığı karar ile Bağış kampanyası başlatırken bu kararın yönetim kurulu inisiyatifiyle başlatıldığı açıklandı.

Kampanyaya destek vermek isteyen tüm antrenör arkadaşlarımız ve KKTC halkı banka hesaplarına para yatırarak söz konusu çabaya katkıda bulunabilirler. Bağış kampanyasının 9 Şubat Perşembe gününden 21 Şubat Salı gününe kadar devam edeceği açıklandı.

Bağış kampanyasının başlamasına ilişkin bir duyuruda belirtildiği gibi, yardımlar

KOOPBANK GÖÇMENKÖY ŞÜBESİ

HESAP ADI: KUZEY KIBRIS TÜRK FUTBOL ANTRENÖRLER DERNEĞİ

HESAP NUMARASI: 141265

UBAN… CT71120000100000000000141265

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

İŞ BANKASI LEFKOŞA –KKTC ŞUBESİ

HESAP ADI: KUZEY KIBRIS TÜRK FUTBOL ANTRENÖRLER DERNEĞİ

HESAP NUMARASI: 6818-0123405

İBAN: TR18 0006 4000 0036 8180 1234 05

banka hesaplarına yatırılabilir.

Toplanan yardım, devletin yetkili makamlarıyla iş birliği içinde, depremden etkilenen bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Daha fazla bilgi için, ilgilenenler KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu ile iletişime geçebilir.

Derneğimiz yaptığı açıklamada "Binlerce hayat kaybedildi, on binlerce aile evsiz kaldı. Binlerce bina harabeye dönüştü. İnsanlığın en büyük erdemi birbirini korumak ve kollamaktır. Bu talihsizliğin kurbanlarına yardım etmeyi düşündüğünüz için teşekkür ediyoruz" ifadesi yer aldı.

KKTFAD Deprem’de vefat edenlere başsağlığı dilerken hayatta kalanlara acil şifalar ailelerini ve yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyoruz.

